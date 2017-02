Chief of Police pens letter to Denver citizens in the wake of Jesse Hernandez’s death

Today,Chief of Police Robert C. White issued a letter to the community concerning the unfortunate death of Jesse Hernandez. The letter — first in English, then in Spanish — is as follows:

January 23, 2017

Dear Community Member:



The Denver Police Department places great value on the sanctity of life and mourns with the community when a life is lost tragically. When officers must use deadly force, a full review of the incident takes place. After reviewing the facts and circumstances of the shooting death of Ms. Jessica Hernandez, it has been determined that the officers involved in the incident used appropriate force in compliance with the departmental policies and procedures that existed at the time of the incident. Nonetheless, this incident is a tragedy for all involved. Ms. Hernandez had her whole life in front of her and we mourn her loss with the family.

Multiple agencies participated in a thorough and impartial review process of the shooting, including an independent investigation by the Denver District Attorney’s Office, a Denver Police Department Internal Affairs Division (IAD) review, an independent review by the Office of the Independent Monitor (OIM), and a review by the Department of Justice Civil Rights Division, which occurred at my request. The DA’s Office determined that the officers’ actions did not violate the law and the Denver Police Department determined the shooting was within policy. The OIM agreed that the shooting by Officer Jordan did not violate department policy, but did not believe the evidence was conclusive regarding the shooting by Officer Greene. Based upon the IAD investigation which was provided to the Department of Justice (DOJ), the Denver Division of the Federal Bureau of Investigation, in conjunction with the DOJ, did not find sufficient evidence to corroborate the elements of a civil rights violation and, as a result, the DOJ declined to open an investigation.

Following the incident, the Denver District Attorney’s Office conducted an investigation of the incident to determine if the actions of the officers involved warranted criminal charges. On June 5, 2015, Denver District Attorney Mitch Morrissey issued his Decision Letter, stating that no criminal charges would be filed against the officers for several reasons, including that the officers were lawfully attempting to arrest the driver of a stolen car; the officers reasonably believed that the sudden acceleration of the Honda toward Officer Jordan was the use or imminent use of deadly physical force by Ms. Hernandez; and the officers reasonably believed that responding with deadly physical force was necessary in order to defend Officer Jordan.

After the District Attorney’s Office issued its letter, the IAD conducted a separate, internal investigation, which began on June 10, 2015. After completing its investigation, IAD provided the investigation to the OIM for its review on June 19, 2015.

On October 26, 2015, the OIM requested that IAD conduct further investigation.

During this time, I also provided a copy of the IAD investigation to the Denver Division of the FBI and requested that it review the case to determine whether it believed any civil rights violations occurred during the incident. After reviewing the information provided, the FBI stated that, in conjunction with the Department of Justice (DOJ), it did not find sufficient evidence to corroborate the elements of a civil rights violation and, as a result, the DOJ declined to open an investigation.

On January 27, 2016, the Use of Force Review Board met and unanimously determined that the officers’ actions fell within the policies and procedures of the Denver Police Department. The Use of Force Board also unanimously voted that the case should not be recommended to the Tactics Review Board.

In March 2016, the Conduct Review Office (CRO) of the Denver Police Department began its administrative review of the incident; however, the review was delayed when DPD was subsequently made aware of additional allegations related to an officer who assisted with the investigation of the incident. The allegations were investigated and determined to be unfounded.

On January 6, 2017, the CRO issued a Review and Findings report which determined that, given the totality of the circumstances, the officers’ actions were appropriate and necessary because it was reasonable for the officers to believe that the vehicle Ms. Hernandez was driving posed an immediate threat to Officer Jordan’s life, and that, as a result, there was no alternative course of action that could reasonably be taken to prevent death or serious bodily injury to Officer Jordan.

The totality of the facts and circumstances of the case support the determination that the officers involved in the incident used appropriate force in compliance with Denver Police Department policies and procedures. As such, the department will not take any administrative action against the officers who were involved in the incident.

I understand that the death of Ms. Hernandez has been difficult for her loved ones and for members of our community. It is my hope that the information provided in this letter will shed light on the events that took place on January 26, 2015, the investigations and reviews that followed, and the facts and reasoning that led to the department’s decision.

Respectfully,

Robert C. White

Chief of Police

——–

Estimado miembro de la comunidad:

El Departamento de Policía de Denver le otorga un gran valor a la santidad de la vida y lamenta junto a la comunidad cuando una vida se pierde trágicamente. Cuando los oficiales deben usar fuerza mortal, se realiza una revisión completa del incidente. Tras revisar todos los hechos y circunstancias en el caso de Jessica Hernández, se ha determinado que las acciones de los oficiales no ameritan acciones disciplinarias. Sea como fuere, el incidente es una tragedia para todos los involucrados. La Srta. Hernández tenía toda su vida por delante y lamentamos su muerte junto con su familia.

Múltiples agencias fueron parte de un proceso de revisión completa e imparcial del tiroteo, incluyendo una investigación independiente por parte de la Oficina del Fiscal de Distrito de Denver, una revisión de la División de Asuntos Internos (IAD) del Departamento de Policía de Denver, una revisión independiente de la Oficina del Monitor Independiente (OIM) de Denver, y una revisión de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ), que se realizó por pedido mío. La Oficina del Fiscal de Distrito determinó que las acciones de los oficiales no infringieron la ley, y el Departamento de Policía de Denver determinó que el tiroteo se enmarcó en las leyes vigentes. La OIM estuvo de acuerdo que los disparos del Oficial Jordan no infringió las normas del departamento pero no creyó que la evidencia fuese conclusiva con respecto a los disparos del Oficial Greene. Sobre la base de la investigación de IAD que se le proveyó al Departamento de Justicia, la División del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Denver, junto con el DOJ, no encontraron suficiente evidencia para corroborar los elementos de violaciones a los derechos civiles y, por eso, el DOJ decidió no abrir una investigación.

Tras el incidente, la Oficina del Fiscal de Distrito de Denver condujo una investigación del incidente para determinar si las acciones de los oficiales ameritaban cargos criminales. El 5 de junio de 2015, el Fiscal de Distrito de Denver, Mitch Morrissey, publicó su Carta de Decisión, indicando que no se presentarían cargos criminales contra los oficiales por varias razones, incluyendo que los oficiales legalmente intentaban arrestar al conductor de un carro robado, que los oficiales razonablemente creyeron que la aceleración repentina del Honda hacia el Oficial Jordan era el uso o el uso inminente de fuerza física mortal por parte de la Srta. Hernández, y que los oficiales razonablemente creyeron que era necesario responder con fuerza física mortal para defender al Oficial Jordan.

Después de que la Oficina del Fiscal de Distrito publicase su carta, la IAD condujo una investigación por separado, una investigación interna, que comenzó el 10 de junio de 2015. Tras completarse la investigación, la IAD proveyó la investigación a la OIM para su revisión el 19 de junio de 2015.

El 26 de octubre de 2015, la OIM le pidió a la IAD que investigar más a fondo.

Durante ese tiempo, también le proveía una copia de la investigación de IAD a la División Denver del FBI y pedí que se revisase el caso para determinar si se creía que se habían violado los derechos civiles durante el incidente. Luego de revisar la información provista, el FBI, junto con el DOJ, no encontraron suficiente evidencia para corroborar los elementos de violaciones a los derechos civiles y, por eso, el DOJ decidió no abrir una investigación.

El 27 de enero de 2016, la Junta de Revisión de Uso de Fuerza unánimemente determinó que las acciones de los policías se encuadraban dentro de las normas y procedimientos del Departamento de Policía de Denver. La Junta de Revisión de Uso de Fuerza unánimemente votó que el caso no fuese elevado a la Junta de Revisiones Tácticas.

En marzo de 2016, la Oficina de Revisión de Conductas (CRO) del Departamento de Policía de Denver comenzó una revisión administrativa del incidente. Sin embargo, la investigación se retrasó cuando DPD fue notificado de acusaciones adicionales relacionadas con un oficial que ayudó a investigar el incidente. Esas acusaciones se investigaron y se determinó que carecían de fundamento.

El 6 de enero de 2017, se emitió el Reporte de Revisión y Hallazgos que determinó que, dada la totalidad de las circunstancias, las acciones de los oficiales fueron apropiadas y necesarias porque fue razonable para los oficiales creer que el vehículo que la Srta. Hernández estaba conduciendo representaba un peligro inmediato para la vida del Oficial Jordan y que, como resultado, no había un curso de acción alternativo que pudiese razonablemente ser seguido para prevenir la muerte o heridas serias del Oficial Jordan.

La totalidad de los hechos y las circunstancias del caso respalda la determinación que los oficiales involucrados en el incidente usaron la fuerza apropiada cumpliendo con las normas y procedimientos del Departamento de Policía de Denver. Por eso, el departamento no tomará acciones administrativas en contra de los oficiales que fueron parte del incidente.

Entiendo que la muerte de la Srta. Hernández ha sido difícil para sus seres queridos y para los miembros de nuestra comunidad. Es mi sincera esperanza que la información provista en esta carta ilumine los eventos que sucedieron el 26 de enero de 2015, las investigaciones y revisiones que siguieron, y los hechos y razonamientos que llevaron a la decisión del departamento.

Respetuosamente,

Robert C. White

Jefe de Policía